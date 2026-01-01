Microsoft объявила "День X" для пользователей компьютеров на Windows

Microsoft в последние несколько месяцев инициировала серьезные изменения в сертификатах безопасной загрузки, используемых в Windows 11. Компания неоднократно предупреждала, что начиная с июня компьютеры с Windows столкнутся с серьезными проблемами, если вовремя не обновить устаревшие сертификаты.

Корпорация поясняет, что 24 июня не следует рассматривать как “жесткий” срок, после которого уязвимые системы больше не смогут использовать безопасную загрузку. Эта дата связана конкретно с предоставлением ключа, который служит для безопасной загрузки. Кроме того, существует второй ключ (ключ базы данных), срок действия которого истекает только в октябре 2026 года.

Эксперты издания PCWorld поясняют: если вы не получили все новые сертификаты безопасной загрузки до 24 июня, еще не все потеряно. Ожидается, что Microsoft сможет продолжать поставлять boot manager, используя второй ключ, до октября. Тем не менее, существуют определенные ограничения, которые будут применяться после июня ко всем системам, не обновившим Secure Boot. Например, ваша система больше не сможет загружать новые черные списки, содержащие подписи неисправных или опасных загрузчиков, которые могут нанести вред вашей системе и поэтому блокируются Windows.