Уничтожил огневые позиции ВСУ: подвиг старшего сержанта Мазохи

Cтарший сержант Иван Мазоха вместе со своей штурмовой группой попал под плотный огонь с замаскированных позиций противника. Грамотно используя рельеф местности, он скрытно подобрался к боевикам и, бросив гранаты, уничтожил две огневые точки. Наши военные смогли закрепиться на важном тактическом участке.

Номер расчёта ефрейтор Виталий Олчонов вместе со своей штурмовой группой подвергся атаке ударных дронов противника. Прикрывая своих сослуживцев, он из стрелкового оружия уничтожил беспилотник. Во время боя с неонацистами Виталий обнаружил ещё один БПЛА. Рискуя жизнью, он занял огневую позицию на открытой местности и уничтожил дрон. Наши военные смогли захватить опорный пункт неприятеля.