Праздник, который объединяет: страна отмечает День России

12 июня отмечается День России - один из главных государственных праздников нашей страны. С этой даты 36 лет назад начался современный этап истории российского государства. 12 июня 1990 года на Съезде народных депутатов была принята декларация о суверенитете нашей страны.

Праздник широко отмечают во всех регионах. Триколор длиной сто метров под звуки гимна развернули на Камчатке военнослужащие Тихоокеанского флота. В патриотической акции приняли участие ветераны спецоперации и их близкие. Большую праздничную программу организовали в столице Приморского края. В центре Владивостока развернулись масштабные гуляния. На концертной площадке выступают артисты, на набережной - мастер-классы и тематические квесты.

Тёплые слова о любви к Родине прозвучали с борта Международной космической станции: "Дорогие соотечественники, мы космонавты Роскосмоса - Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев - поздравляем вас с Днём России. Этот праздник объединяет весь многонациональный народ нашей страны, наполняет сердца гордостью за её великую историю, богатую культуру и выдающиеся достижения".