Ночью 12 июня в небе над Россией сбили 231 беспилотник

Минувшей ночью над территорией России сбит 231 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 16 регионов и акватория Азовского моря. Средства ПВО сработали в Московской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областях, в Крыму и Татарстане.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток 12 июня на подлёте к столице нейтрализованы 10 БПЛА.

В Татарстане дрон попал в жилой дом, жители эвакуированы. Пострадали три человека.