Н афронтах СВО с воздуха врага громит армейская авиация. Экипаж Су-34 нанёс удар по пункту управления БПЛА противника в зоне ответственности группировки "Восток".

Сокрушительное поражение неонацистам наносят расчёты войск беспилотных систем. На Добропольском участке в результате атаки наших дронов уничтожены опорники неприятеля на линии боевого соприкосновения.

Мощную поддержку передовым отрядам оказывает артиллерия. В Запорожской области огнём самоходных гауцбиц уничтожен укрепрайон ВСУ. Прикрытие наземным подразделениям обеспечивают зенитчики. Ракетный комплекс "Тор" круглосуточно сканирует пространство. После каждого удара наши бойцы меняют позицию.