Восстановление панорамы "Оборона Севастополя" займет пять лет

Пожар в здании панорамы "Оборона Севастополя" тушили почти 30 часов. Практически все, что было внутри, выгорело. Частично уцелел предметный план – это чугунные пушки, ядра, вещи из металла. Из огня удалось вынести лишь несколько фрагментов полотна.

"Это примерно 10 кусков размером 5 на 3. Но очень образно, они все рвались в хаотичном порядке, доставались из воды, из углей", - рассказал Михаил Смородкин, директор Музея обороны Севастополя.

Некоторые сохранившиеся фрагменты показали жителям Севастополя вместе с уцелевшими частями оригинального полотна на выставке в честь 170-летия со дня рождения автора панорамы Франца Рубо.

Что-то реставраторы точно восстановят и сделают частью экспозиции вместе с фрагментами оригинального полотна. Шедевры будут напоминать о вероломстве врага, который из века в век пытается уничтожить нашу историческую память.

В экспозиции новой выставки – предметы, эскизы и этюды, которые курсанты, пожарные и жители города вынесли из здания панорамы в 1942 году.

"Ножами, топорами, тесаками, они резали полотно на части и выносили из стен пылавшего здания. Им удалось спасти 86 единиц хранения, как сейчас сказали бы музейщики. Это были не только фрагменты полотна панорамы, но и то что, было представлено в экспозиционных залах музея. То, что вы можете увидеть в ходе выставки", - отметила Екатерина Малиновская, заведующая отделом "История Крымской войны" Музея обороны Севастополя.

Главная ценность - два фрагмента оригинального полотна "Атака" и "Левее Юферова". Они пережили немецкую бомбардировку и пожар, эвакуацию в трюме полузатопленного корабля, прошли две реставрации и долгое время хранились в музее "Бородинская битва" в Москве. Только в прошлом году их передали в Севастополь.

Слова поддержки сейчас звучат со всей страны. Предлагают свою помощь волонтеры и художественные мастерские. Руководство музея считает, что восстановление панорамы займет пять лет.