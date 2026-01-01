ЧМ-2026 еще толком не начался, а турнир уже трещит по швам

После стартового свистка Соединенные Штаты должны были стать центром футбольной вселенной. Дональд Трамп перед началом мундиаля назвал его "самым успешным чемпионатом мира в истории". При этом американский лидер не преминул напомнить, что футболом в США называют совсем другую игру.

Называть футбол "соккером" в контексте глобального турнира - это не просто пренебрежение традицией, это маркировка: "Мы принимаем вас у себя, но играть вы будете по нашим правилам". Но нарциссизм Трампа – это еще цветочки. Реальность такова, что по газону еще не успел прокатиться первый мяч, а турнир уже трещит по швам. И главный удар нанесен по болельщикам. Тысячи людей, которые копили деньги, чтобы увидеть любимых игроков своими глазами, получили унизительный отказ в визе без объяснения причин.

Под каток американской миграционной машины попали болельщики из Марокко, чья сборная на прошлом турнире исторически вышла в плей-офф. Запретили въезд в США также туркам, фанатам из Южной Америки и Африки - ну и, конечно, иранцам. Причем не пускали даже делегатов сборных и родственников членов команд.

Те же, кто визу получил, при въезде проходят через унизительные процедуры. Самое пристальное внимание - к спортсменам из Ирана. В прошлом году Трамп запретил въезд в США гражданам 19-ти стран, среди которых и Исламская республика. Однако, несмотря на боевые действия на Ближнем Востоке, для футболистов, тренеров и членов делегаций пообещали сделать исключение. Теперь глава ФИФА нелепо оправдывается: "Нам удалось организовать с американской администрацией систему пропусков ФИФА, что обеспечивает быструю процедуру получения виз, которая, как мне сказали, работает. Возможно, это работает не всегда и не со всеми".

Сборная Узбекистана подверглась беспрецедентному многочасовому досмотру по прибытии в Нью-Йорк. Игроков и персонал Сенегала досматривали прямо на взлетно-посадочной полосе. А лучшего арбитра Африки Омара Артана из Сомали и вовсе развернули на границе.

Весь мир шокировали и цены на билеты, которые превратили главное состязание планеты в закрытую вечеринку для элиты. На финальный матч стоимость прохода превысила 10 тысяч долларов – то есть более 700 тысяч рублей.

Сборные Ирана и Египта оказались в эпицентре еще одного скандала: они должны принять участие в так называемом "Матче гордости" с символикой в поддержку ЛГБТ – запрещенной в России экстремистской организации. Для футболистов этих стран возвращение домой после такого может обернуться не просто травлей. За однополые связи в Иране грозит смертная казнь, а в Египте тюрьма. Обе команды выступили против участия в таком матче и сообщили об этом ФИФА. Там ничего не ответили. Впрочем, эту акцию организует не футбольная ассоциация, а местные власти, которые от своих намерений отказываться не планируют.

Это мировое первенство в США перечеркивает лозунг "спорт вне политики". Миграционная служба фильтрует болельщиков и спортсменов по географическому признаку. Цены на билеты оставляют простого зрителя за пределами трибун. Не менее удивительно стало и появление российского флага на стадионе "Ацтека", где открылся ЧМ. Впрочем, наша страна до сих пор остается членом ФИФА, несмотря на исключение из соревнований.