Мишустин обсудил с кабмином реализацию госпрограмм и исполнение федерального бюджета

Справедливая конкуренция должна способствовать укреплению отечественной экономики, развитию предпринимательской инициативы, чтобы повышать доступность товаров и услуг для людей. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Для решения этой задачи ведется системная работа. Речь идет не только о повышении доступности товаров и услуг для людей и предприятий, но и о контроле за естественными монополиями для предотвращения картельных соглашений, поддержке добросовестных предпринимателей. Особое внимание уделяется прозрачности ценообразования на продовольственные продукты. Чтобы не допустить необоснованного завышения их стоимости. Также на контроле цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства. От их ассортимента в больницах, поликлиниках, аптеках зависит качество медицинской помощи, здоровье миллионов наших граждан. Принятые в прошлом году меры позволили уменьшить стоимость более 700 таких препаратов", добавил премьер.

18 миллиардов рублей в этом году будет направлено на повышение надежности электросетей в новых регионах.

На заседании обсудили блок вопросов связанных с реализацией госпрограмм и исполнением федерального бюджета за прошлый год. Доходы казны составили более 37 триллионов рублей. Эти средства помогли решить ряд важных вопросов, в том числе связанных с социальной поддержкой граждан. Три четверти поступлений в бюджет - не нефтегазовый сектор. Речь идет о промышленном производстве и сфере услуг, сельском хозяйстве и выпуске отечественного программного обеспечения.