Семь человек ранены в результате удара ВСУ по АЗС под Брянском

Киевский режим предпринял воздушную атаку на Брянскую область. Удар нанесен по автозаправочным станциям в Стародубе, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По предварительным данным главы области, в результате атаки киевских нацистов ранены семь человек. В числе пострадавших – 16-летний подросток. Один из раненых доставлен в Брянск бригадой скорой помощи. Осколками дронов повреждены пять гражданских автомобилей.

Позже Ковальчук опубликовал новое предупреждение о ракетной опасности. Глава региона призвал жителей оставаться дома, укрыться в помещении без окон с капитальными стенами. Тем, кто оказался на улице, губернатор рекомендовал направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.