Курбан Омаров столкнулся с бывшим Бородиной на шоу: вот что из этого вышло

Курбан Омаров и Михаил Терехин приняли участие в шоу "Мастер игры". Съемки проходили в Марокко в апреле, и в них должен был участвовать еще один мужчина Ксении Бородиной — Николай Сердюков.

Однако нынешний муж телеведущей, увидев своих соперников, сбежал. Николай сначала позвонил возлюбленной, а после разговора с ней, вызвал такси и уехал в аэропорт. После этого инцидента над Сердюковым подтрунивали. А Омаров даже призвал его вернуться и показать себя в игре.

Курбан всем своим видом пытался показать, что больше не испытывает чувств к Ксении. С Терехиным он смог подружиться, хотя раньше выступал категорически против встречи с мужчинами, что были у Бородиной до него.

Как рассказал сам Омаров, началу он настороженно относился к звезде "Дома-2", но, когда мужчины присмотрелись друг к другу, они нашли общий язык. Курбан в беседе с VOICE заявил, что шоу подарило ему прекрасного друга.

"Когда вернусь в Москву, то позову его к себе. Мне очень комфортно с ним находиться. Шикарный парень, шикарное чувство юмора. Я понятия не имел, что я когда-то с ним сдружусь. Спасибо обстоятельствам. Как будто бы я нашел себе еще одного друга", — признался бизнесмен.

Напомним, Ксения Бородина и Михаил Терехин строили любовь на "Доме-2". Пара даже приняла участие в конкурсе, главным призом которого был особняк в Подмосковье. Ксения и Михаил тогда выиграли, из-за чего разразился скандал. Зрители реалити были уверены, что Бородина не имела права претендовать на недвижимость, ведь она являлась ведущей шоу.