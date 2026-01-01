США продлили лицензию для операций с российскими банками

Все ранее запрещенные указом президента США операции, связанные с гражданской ядерной энергетикой, разрешены до 18 декабря 2026 года. Можно проводить финансовые операции с рядом российских банков, в порядке исключения из режима американских санкций.

Действие документа распространяется на Банк России, Национальный клиринговый центр, а также Альфа-банк, Внешэкономбанк, ВТБ, Газпромбанк. В списке также Росбанк, Сбербанк, Совкомбанк, банк "Зенит", банк "Открытие" и банк "Санкт-Петербург".

Операции в сфере ядерной энергетики разрешаются также со структурами, в которых указанные банки владеют долями в 50% и более. В Минфине пояснили, что речь идет о сделках, осуществляемых для поддержания гражданских ядерных проектов, инициированных до 21 ноября 2024 года.