Ксения Алферова похвасталась букетом от поклонника: о Бероеве больше и не вспоминает

Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе сообщила актриса, признавшись, что последние три года были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

А вскоре после этого появились сообщения, что Егор Бероев в феврале женился во второй раз. Актер обрел счастье с 21-летней балериной Анной Панкратовой. Знакомые пары уверяли, что разница в возрасте в 27 лет молодоженов ничуть не смущает. Бероев очарован талантом и красотой молодой жены. Более того, супруги якобы готовятся стать родителями.

Алферову такие новости ошарашили. Первое время актриса не находила себе места. В одном из интервью она даже заявила, что продолжает считать себя супругой Бероева.

"Я жена в вечности, а не на бумаге. С венчанием это так действует. Обряд развенчания — такого нет. Венчание — это навсегда", — не так давно говорила Ксения.

Слова актрисы тогда вызвали бурное обсуждение в Сети. Народ всерьез волновался за состояние Алферовой. Но постепенно падчерица Александра Абдулова смогла взять себя в руки.

На днях артистка после спектакля получила огромный букет от поклонника и тут же похвасталась этим. Ксения широко улыбалась в камеру и выглядела счастливой, в ее глазах снова загорелся озорной огонек.

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"Я вчера никак не могла заснуть от переполнявшей меня любви. <…> Спасибо большое за горящие глаза и сверкающие улыбки после, прямо какое-то море любви и радости плескалось в зале на поклонах! Окрыленная и вдохновленная, лечу дальше", — написала Алферова в своем блоге.