Трамп передумал наносить запланированные на четверг удары по Ирану

Запланированные на вечер четверга "мощнейшие" удары по Ирану отменяются. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран, а также Тель-Авив согласовали итоговые пункты соглашения.

Трамп также заявил, что США сохранят морскую блокаду Ирана. Она продлится, пока не будут выполнены пункты соглашения. Время и места подписания документа назовут в ближайшее время, передает ТАСС.

Ранее американский лидер заявил, что Соединенные Штаты готовят "очень мощные" удары по Ирану в ночь на пятницу. Как написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social, атака будет массированной.