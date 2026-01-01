Медведи их не стали бы закапывать: криминалист о странных следах на месте исчезновения Усольцевых

Семья Усольцевых пропала 28 сентября прошлого года. Туристы ушли в поход и не вернулись. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились к горе Буратинка и исчезли.

Не известно, что произошло с Усольцевыми, почему они бесследно пропали. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Позже эксперты решили, что туристы вероятнее всего погибли.

4 июня 2026 года следователи возобновили масштабные поиски семьи. На высоте и в затененных участках тайги до сих пор лежит снег, что осложняет операцию. Однако удалось сделать важную находку — спасатели зафиксировали множество следов диких животных, в том числе медведей.

После этого в соцсетях стали яро обсуждать, что Усольцевы погибли после встречи с каким-то зверем. Однако криминалист Михаил Игнатов поспешил опровергнуть эту версию. По его словам, хищники вряд ли имеют отношение к исчезновению семьи, однако могут угрожать самим поисковикам.

"Медведи тут, скорее всего, не при чем. Они бы сразу бы всех не съели. Даже если рассматривать этот вариант, то хищники бы не съели одежду, обувь, телефоны, рюкзаки. Это все было бы разбросано на виду. Именно вещи животные бы не стали прятать, закапывать. То есть это было уже давно обнаружено", — объяснил специалист.

Игнатов продолжает настаивать, что Усольцевы сбежали из страны. По его мнению, на это указывают все имеющиеся на сегодня данные.

"Тот факт, что ничего не нашли, позволяет думать о том, что их там и не было. Моя версия остаётся неизменной, я считаю, что они скрылись. Возможно, позже будет найдено то, что ее опровергнет или подтвердит", — заключил эксперт в беседе с "АиФ".