ПВО уничтожила 67 дронов ВСУ над Россией за шесть часов

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. За шесть часов 11 июня ПВО сбила 67 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской и Курской областей. Беспилотники сбиты также на Орловской, Тульской областями и Московским регионом.

Глава администрации Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС, Максим Пухов, сообщил, что дроны ВСУ ударили по территории медсанчасти. Удар нанесен по акушерской передвижной комнате. Всего зафиксировано не менее трех прилетов по лечебному учреждению, обошлось без пострадавших.