Катя Гордон припомнила Брухуновой сумочки за миллионы рублей: "Откуда деньги взяла, не знаю. Может, умер кто-то"

Татьяна Брухунова крупно оскандалилась в прошлом году, раскритиковав москвичек, покупающих поддельные сумочки. Жену Евгения Петросяна задело, что дамы ходят по кафе, выставляя напоказ аксессуары, в которых даже название бренда написано с ошибкой.

"Ну понятно, что сумка за 2 миллиона рублей не каждому под силу, это очевидно. Но когда ты стоишь с пакетами из ''Пятерки'', с джинсами какими-то там, вообще, без комментариев… И вот эта у тебя откровенная паль. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что это подделка. Блин, ну это ж срамота!" — возмущалась тогда Татьяна.

Брухуновой сразу ответили известные актрисы и певицы, заявив, что срамота — это осуждать людей за то, какие вещи они носят. Больше всех была возмущена юрист Катя Гордон. Даже год спустя она припоминает Татьяне ее напыщенное высказывание.

Адвокат записала видео и заявила, что по-прежнему не согласна с женой юмориста. Мол, сейчас никто не обращает внимания ни на одежду, ни на сумки — и тем более на их стоимость.

"Сидит одна умная богатая тетенька. Откуда деньги взяла, не знаю: может, умер кто-то, может, сама заработала — понятия не имею, да мне и все равно. И рассуждает на тему: „Почему нельзя покупать паленые сумки“. Говорит она следующее: „Я про быть, а не про казаться. Поэтому у меня только настоящие сумки“. И тут мне захотелось сказать вам всем, девочки, и вот этой тете тоже. Значит, сумочки — это всегда про казаться. Вот так устроен мир лохов", — сообщила Гордон.

По словам Кати, у нее есть и оригинальные сумочки за миллионы рублей, и реплики с маркетплейсов. Ничего постыдного в этом она не видит. Более того, Гордон считает, что разумнее купить подделку за пару тысяч, а сэкономленные деньги использовать для дела.

Юрист намекнула, что Брухунова тратит миллионы мужа, чтобы создать себе образ светской дамы, хотя таковой не является.

"Сумка и паленая, и оригинальная всегда про то, что вы хотите выпендриться в какой-то нише. <…> Сумки и оригинальные, и паленые — всегда про казаться. И вопрос только в том, сколько бабла кровно заработанного вы в это вложите. Вот, пожалуйста, будьте. А если очень надо в нише, где вы продаете свои услуги, казаться, — ну, кажитесь. Но четко это осознавайте", — заключила Гордон