Болгария подтвердила отказ от поставок оружия Украине

Болгария прекращает поставки оружия на Украину. Болгарский премьер Румен Радев заявил, что София уже достаточно отдала Киеву.

Радев также убежден, что мирного решения военными средствами достичь невозможно. Он призвал стороны искать дипломатическое решение украинского конфликта.

Премьер Болгарии ранее призвал Европу как можно скорее начать переговоры с Россией. Политик подчеркнул, что для урегулирования конфликта на Украине Евросоюзу необходимо добиться баланса между дипломатическими, экономическими и военными инструментами, сообщает агентство BTA.