Трамп: США договорились о завершении войны с Ираном

Дональд Трамп заявил, что США договорились о завершении войны с Ираном.

Но, добавил президент Штатов, еще надо подписать документы.

Окончательное решение возможно в ближайшие несколько дней, указал глава Белого дома, которого цитирует ТАСС. По его словам, подписание иранской ядерной сделки, вероятно, состоится в Европе.

"У нас есть соглашение, согласно которому у Ирана не будет ядерного оружия", - также сообщил Трамп.

Ранее президент США анонсировал мощные удары по Ирану в ночь на пятницу, так как Тегеран "слишком затянул переговоры", но потом Трамп объявил, что удары отменяются.

Ранее Кремль призвал участников иранского конфликта вернуться к переговорам. Подробности - на сайте "ТВ Центра".