Американский предприниматель Илон Маск стал первым триллионером в истории, сообщает Reuters со ссылкой на расчеты Forbes.



Это произошло после начала торгов акциями компании SpaceX, пишет Reuters. Сейчас состояние Маска оценивают в 1,1 триллиона долларов.



"Сейчас основная часть состояния Маска связана со SpaceX, где его доля оценивается примерно в 866 миллиардов долларов. Вместе с Tesla и остальными активами его состояние превысит 1,1 триллиона долларов в момент начала торгов в пятницу", — говорится в публикации.