Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России. В поздравлении он пожелал российскому лидеру успехов в работе.



"Последовательно поддерживать внутреннюю и внешнюю политику Москвы и всегда быть вместе с РФ — это моя неизменная воля и позиция, воля и позиция правительства КНДР... Желаю... вам — еще больших успехов в ответственной работе", — говорится в телеграмме.



В послании Ким Чен Ын выразил поддержку внутренней и внешней политике России. В сообщении также говорится, что отношения двух стран, по словам северокорейского лидера, "укрепляются в искренние и преданные отношения товарищеского доверия и союза".