В Нью-Йорке объявят имя первого в мире триллионера

Американский предприниматель Илон Маск через несколько часов должен стать первым в истории человеком, состояние которого превысит триллион долларов. Это произойдёт после того, как компания Маска SpaceX впервые публично разместит акции.

Ценные бумаги выведут на рынок по 135 долларов за акцию. Торги начнутся на бирже Nasdaq в 16 часов по московскому времени. Ожидается, что это принесёт небывалые 75 миллиардов долларов.

С учётом уже имеющихся активов Маска - SpaceX, Тesla, социальной сети ИКС и ряда компаний, которые ведут разработки в сфере искусственного интеллекта - его состояние достигнет рекордных значений.

Тем временем, The Washington Post утверждает, что статус Илона Маска как первого в истории триллионера требует уточнения. По данным издания, доля Маска в SpaceX и Tesla после размещения акций первой на IPO оценивается в 1,1 триллиона долларов, однако часть этих денег предприниматель может получить только в далёком будущем. Акции SpaceX на 867 миллиардов долларов окупятся только после создания человеческой колонии на Марсе.