В Калифорнии горит крупнейший в США склад медоборудования

В Калифорнии спасатели тушат крупный пожар. Горит огромный склад медицинского оборудования, один из крупнейших в стране. Огнём охвачено более 93 тысяч квадратных метров. Возгорание возникло внутри здания и быстро распространилось по помещениям. Сильный ветер усугубил ситуацию.

Сейчас ближайшие улицы перекрыты, люди эвакуированы. Спасатели жалуются на проблемы с гидрантами - в местной сети нет воды, а система пожаротушения в здании не сработала. Склад находится в крупном промышленном парке, рядом с ним расположены центры почтовой службы и маркетплейса, их удалось отстоять.