Истекающую кровью Ольгу Бузову экстренно госпитализировали: разбилась в ванной

Ольга Бузова накануне вернулась в Москву после съемок в Доминикане. Не успела поющая телеведущая насладиться домашним уютом, как с ней случилась беда.

Артистка пострадала в собственной квартире. Оля поскользнулась и упала в ванной. В результате она разбила колено и получила серьезную травму ноги, есть подозрение на перелом.

Прибывшие к Бузовой врачи скорой помощи приняли решение об экстренной госпитализации. Возможно, ведущей потребуется операция. Ольга успела рассказать в своем блоге о произошедшем, опубликовав фото из скорой. Но уже несколько часов она не выходит на связь с поклонниками.

На снимке, что Бузова выставила в Сеть, видно, что певица истекает кровью. Медики сделали перевязку, но все бинты пропитаны кровью. При этом ногу телеведущей зафиксировали шиной, чтобы не усугубить травму.

"Вот такое утро", — подписала кадр Ольга, которая старается сохранять позитив, даже в самых трудных ситуациях.

Бузову ранее предупреждали, что плотный рабочий график может обернуться полным истощением сил, но Оля никогда не жалеет себя: выступает и принимает участие в съемках, даже сильно болея. Похоже, теперь ей придется взять небольшой перерыв от работы и заняться своим здоровьем.