В Петербурге простились с Людмилой Чурсиной

В Санкт-Петербурге простились с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной. В Спасо-Преображенский собор пришли поклонники её таланта и творчества.

Печальный звук колоколов, море венков и цветов. Друзья и близкие на траурной церемонии не сдерживают слез, говорят: в её уход так сложно и тяжело поверить. В Людмиле Чурсиной всегда было столько энергии и желания жить.

Актриса невероятного таланта и такой же невероятной красоты. Про неё действительно так и говорили - русская Мэрилин Монро, но с сильным характером – и звали работать в Голливуд. Она запомнилась зрителю сразу же с первой большой роли Казачки Дарьи в фильме "Донская повесть". Потом были "Два билета на дневной сеанс", "Щит и меч", "Адъютант его превосходительства", "Угрюм-река". Была у неё и сложная пронзительная роль Марфы в фильме "Журавушка", женщины, потерявшей мужа на войне.

За эту роль она получила награду на фестивале в Сан-Себастьяне из рук Одри Хёпберн. В плане званий Людмила Чурсина ставила рекорды. Самая молодая народная артистка РСФСР - в двадцать восемь лет, а в сорок - уже народная артистка Советского Союза. Более ста ролей в кино! И сорок лет посвящённых Театру советской, а затем - российской армии.

Не так давно Людмиле Чурсиной вручили высшую театральную награду – "Золотую маску" за служение. И вся её жизнь - действительно служение любимому делу. Когда ей поставили страшный диагноз, она приняла решение - начнёт лечиться лишь после того, как отыграет спектакли. Сильная. Со всем всегда справлялась сама. О болезни близкие поначалу даже и не знали. Последние годы она жила между Москвой и Санкт- Петербургом. В столице - театр. В Петербурге - дом и родные.

Через месяц с небольшим Людмиле Чурсиной исполнилось бы восемьдесят пять. Свою красоту она сохранила до последних дней жизни. И работала - до последнего. Она была. И будет - в великолепных своих ролях, ярчайшая звезда на кинонебосклоне.