Сильные ливни добавили работы коммунальщикам в Хабаровске и Краснодаре

Летняя непогода сразу в нескольких регионах России. Ливни с грозами этой ночью обрушились на Хабаровск и Барнаул.

Молнии сверкали и на юге страны. Центральные районы Кубани уже второй день во власти стихии. В Краснодаре из-за сильных дождей подтоплены улицы. С трудом передвигаются автомобили - практически плывут по дорогам, которые больше напоминают каналы.

Ливни сопровождаются крупным градом и шквалистым ветром. Повреждены машины и многие приусадебные участки. На одном из них не устоял батут. И по прогнозам синоптиков, непогода не отступит в ближайшие сутки.