Ещё одна попытка договориться с Ираном: Трамп снова обещает мир

Эта ночь для Ирана прошла относительно спокойно. Впервые за несколько дней территорию страны не бомбили. Глава Белого дома в очередной раз резко сменил риторику. Новая серия мощных ударов, которые Дональд Трамп пообещал накануне, не состоялась. Вместо того, чтобы отдать приказ атаковать, американский президент заявил: война завершена и стороны вот-вот подпишут соглашение. Как уже не раз бывало в его предыдущих четырех десятках заявлений об урегулировании, пока это только слова.

"Вероятно, состоится подписание, возможно, в Европе и это замечательно. Я не смогу там быть, но Джей Ди Вэнс будет там, вице-президент, и некоторые люди", - заявил президент США.

Американские СМИ публикуют детали будущего соглашения. Оно предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней и возобновление переговоров по иранской ядерной программе, а также немедленное открытие Ормузского пролива без каких-либо сборов за проход судов и постепенное снятие американских санкций сделки.

Обсуждается вариант снижения уровня обогащения уже накопленного урана под контролем инспекторов ООН. По сути, это его разбавление внутри страны. Ранее США настаивали на вывозе всего высокообогащенного материала из Ирана. Трамп уверяет, что в его понимании руководство Ирана, включая верховного лидера, одобрило подписание соглашения с Соединёнными Штатами.

В Иране слова Трампа о завершении конфликта опровергли. В Тегеране подчеркивают: от своих позиций и требований не отступят. И Вашингтону придётся сделать выбор. "Неуравновешенный президент США думает, что с помощью бомб сможет выбраться из болота и тупика, которые сам же и создал, однако из-за иранских ракет он лишь глубже увязнет в этой трясине. Вашингтон должен выбирать между принятием условий Ирана и потерей остатков своего престижа в мире", - заявил член Совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

На фоне заявлений Трампа о мирной сделке с Ираном мировые цены на нефть снизились 5%. Стоимость барреля марки Brent впервые с середины апреля опустилась ниже 89 долларов. Однако, заработают на этом больше трейдеры и приближённые, которым известно, какое очередное громкое объявление сделает президент США.