Путин в День России назвал сплочённость и патриотизм главными ценностями страны

Сплочённость и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Об этом в Кремле заявил Владимир Путин. Глава государства сказал, что сегодняшний праздник страна отмечает с тёплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения предков. Ещё Путин отметил, что поддержка участников спецоперации всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны.

Президент в День России традиционно вручил государственные награды и премии лучшим гражданам страны.

В области науки и технологий в этом году отметили авторов инновационных методов хирургии на головном и спинном мозге - Владимира Крылова, Дмитрия Усачёва и Николая Коновалова, а также разработчиков отечественного комплекса по добыче труднодоступной нефти Олега Жданеева, Игоря Ковшова и Елену Корма-Вавилову.

За гуманитарную деятельность премии удостоен ректор главного вуза страны Виктор Садовничий. За вклад в развитие культуры - режиссёр Андрей Михалков-Кончаловский. Особое признание получила десятилетняя работа Татьяны Москальковой на посту уполномоченного по правам человека. Президент поздравил лауреатов с Днём России и подчеркнул общность граждан нашей страны.

12 июня отмечается День России - один из главных государственных праздников нашей страны. С этой даты 36 лет назад начался современный этап истории российского государства. 12 июня 1990 года на Съезде народных депутатов была принята декларация о суверенитете нашей страны.