Бойцы подразделений группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Приют в ДНР. Всего за последнюю неделю под контроль российских войск перешли пять населённых пунктов в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны.

В сводке о ходе СВО говорится, что с 6 по 12 июня в ответ на террористические атаки Украины по российским гражданским объектам нанесены точечные удары по объекты ТЭК, транспортной и портовой инфраструктуры, военным аэродромам, складам боеприпасов, местам сборки и запуска беспилотников противника.

ВСУ за неделю потеряли свыше 1 570 человек в зоне ответственности группировки "Север" и 2 850 солдат в зоне ответственности группировки "Восток".

Силами ПВО за неделю сбиты 4 крылатые ракеты "Фламинго", 74 управляемые авиабомбы и 4 776 беспилотников.