Жара в Москве сменится прохладой

Жара в Москве начнёт ослабевать уже в последний день этой недели. 14 июня температура понизится с плюс 30-32 градусов до 25 градусов. В этот день через регион пройдёт атмосферный фронт с ливневыми дождями и грозами.

В начале следующей недели похолодает ещё сильнее, но синоптики отмечают, что температура придёт к климатической норме. В понедельник, 15 июня ожидается от 20 до 25 градусов, а во второй день недели будет ещё прохладнее – 18-23 градуса.

По прогнозу Гидрометцентра, во все дни следующей недели ожидаются дожди разной интенсивности, не исключены грозы.