Пашинян обратился к Путину в День России

Премьер-министр Армении поздравил Владимира Путина с Днём России. Никол Пашинян направил послание российскому лидеру, он выразил убеждение, что обоюдная готовность Еревана и Москвы к открытому и конструктивному диалогу будут и далее укреплять взаимодействие между странами, сообщает ТАСС.

Пашинян отметил, что сегодняшний праздник олицетворяет ответственность граждан России за будущее своей страны, а также стремление дружественного российского народа к самостоятельному выбору пути развития государства.

12 июня отмечается День России - один из главных государственных праздников нашей страны. С этой даты 36 лет назад начался современный этап истории российского государства. 12 июня 1990 года на Съезде народных депутатов была принята декларация о суверенитете нашей страны.

Владимир Путин в День России традиционно вручил государственные награды и премии лучшим людям страны. На торжественной церемонии в Кремле президент отметил, что сплочённость и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Ещё глава государства сказал, что поддержка участников спецоперации всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны.