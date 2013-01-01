В Санкт-Петербурге похоронили Людмилу Чурсину: последние аплодисменты и охапки цветов

Людмила Чурсина скончалась 10 июня в возрасте 84 лет. Под конец жизни у народной артистки СССР накопился целый букет болезней. Актриса страдала от ХОБЛ, гипертонии, стенокардии и атеросклероза, около года назад у нее выявили рак. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

Прощались с Людмилой Алексеевной в Санкт-Петербурге. Народная артистка СССР перебралась в город на Неве в 2013 году, она хотела жить поближе к родным. Своих детей у Чурсиной не было, но их заменил племянник Алексей с женой и дочкой.

Траурная церемония прошла в Спасо-Преображенском соборе. Больше 200 человек пришли отдать актрисе последние почести. Друзья, коллеги и поклонники несли к гробу звезды "Угрюм-реки" охапки цветов. Президент России Владимир Путин прислал огромный венок.

Из собора гроб с телом Чурсиной выносили под аплодисменты, как положено по актерской традиции. Похоронили актрису на Сестрорецком кладбище, рядом с младшей сестрой. Это была последняя воля Людмилы Алексеевны.

В Чурсину были влюблены все мужчины Советского Союза. В кадре она побывала дояркой, императрицей, врачом, полковником разведки и даже феей. Ее героини — красивые, страстные, роковые — одним взглядом убивали наповал. Зрители навсегда запомнят Людмилу Чурсину по ролям в фильмах "Угрюм-река", "Виринея", "Любовь Яровая", "Донская повесть", "Открытая книга" и другим.