МИД предупредил россиян об опасности поездок в Таиланд

Россиянам следует соблюдать осторожность при поездках в Таиланд. С предупреждением выступило Министерство иностранных дел России.

В этой стране, по информации дипведомства существует высокая угроза задержания или ареста по запросам правоохранительных органов и спецслужб США. МИД утверждает, что Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами в Таиланде.

Дипломаты напомнили, что именно в Таиланде в 2008 году был арестован по запросу США предприниматель Виктор Бута, который был передан под американскую юрисдикцию и более десяти лет провёл в тюрьме.

В свою очередь, в АТОР сообщили, что наши туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. В организации отметили, что подобные случаи единичны, в то время как в Таиланде отдыхают более 1,8 миллиона россиян в год, передаёт ТАСС.