Путин встретился в Кремле с участниками спецоперации

Участники СВО напрямую защищают отечество, День России - это их день. Об этом заявил президент России на встрече с военнослужащими, сообщает ТАСС.

Владимир Путин отметил, что штурмовые подразделения во все времена ставили точку в любом сражении и завершении любого военного конфликта. Президент сказал, что каждый из участников СВО выполняет свою задачу и делает это достойно.

Путин провёл в Кремле встречу с военнослужащими - участниками спецоперации. Во встрече приняли участие бойцы штурмовых подразделений, их командиры, а также глава Минобороны Андрей Белоусов.

12 июня отмечается День России - один из главных государственных праздников нашей страны. С этой даты 36 лет назад начался современный этап истории российского государства. 12 июня 1990 года на Съезде народных депутатов была принята декларация о суверенитете нашей страны.

Владимир Путин в День России традиционно вручил государственные награды и премии лучшим людям страны. На торжественной церемонии в Кремле президент отметил, что сплочённость и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Ещё глава государства сказал, что поддержка участников спецоперации всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны.