Путин назвал численность российской группировки в зоне СВО

Группировка Вооружённых сил России в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с военными в Кремле, передаёт ТАСС.

Также глава государства сообщил, что в России идёт работа над группировкой спутников для управления тяжёлыми дронами, наша страна ведёт очень активную работу по развитию FPV-дронов и дронов с искусственным интеллектом.

Ещё Путин сообщил, что у России появилась система спутниковой связи, аналогичная Starlink. По словам президента, ключевая проблема в её создании уже решена, теперь главное — масштабировать применение системы.

Путин провёл в Кремле встречу с военнослужащими - участниками спецоперации. Во встрече приняли участие бойцы штурмовых подразделений, их командиры, а также глава Минобороны Андрей Белоусов.