Названы имена новых героев спецоперации

Сержант Владислав Горелочкин вместе со своей группой эвакуировал повреждённую технику в пункт временной дислокации и был атакован вражескими дронами. Один автомобиль получил повреждение и загорелся. Владислав, рискуя жизнью, извлёк из него двух раненых бойцов и доставил их в безопасное место.

Лейтенант Евгений Мошкин во время смены огневых позиций батареи заметил, как вражеский беспилотник атаковал двигающийся впереди автомобиль. Евгений организовал оборону для предотвращения повторных ударов БПЛА, а сам бросился к горящей машине, достал двух раненых товарищей, оказал им первую помощь и увёл колонну на безопасное расстояние.