Новые успехи российской армии в зоне спецоперации. Самый горячий участок фронта - в Константиновке. Наши войска контролируют более половины районов города.

Сообщают, что неонацисты пытаются эвакуировать последние боеспособные отряды. Все попытки жёстко пресекает российская артиллерия. Расчёты гаубиц и танковые экипажи ровняют с землёй огневые позиции ВСУ.

Сразу две крупные ротации противника сорваны на Запорожском направлении. Реактивные системы “Град” ликвидировали десятки боевиков в районе Новосёловки на подступах к Орехову. Наши операторы дронов контролируют основные дороги - перехватывают вражеские резервы и на огромных скоростях охотятся за диверсионными группами противника.