В Иране заявили о победе в войне с США

В Иране 12 июня заявили о победе в войне с США. Министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи отметил, что текущий вариант возможного меморандума предполагает прекращение боевых действий на всех фронтах.



"Наиболее удачное время для прекращения войны, когда есть преимущество. Мы действительно одержали победу на поле боя", — сказал он в эфире иранского телевидения.



Другие заявления Аракчи:



— Ядерные вопросы будут обсуждаться позже;



— Израиль пытается сорвать мирное соглашение Тегерана и Вашингтона;



— США должны и письменно, и устно заявить об уважении суверенитета Ирана;



— Меморандум предусматривает снятие санкций и разморозку средств Ирана;



— Обсуждается открытие Ормузского пролива;



— Если пункты предварительных договоренностей не будут соблюдены, Иран не пойдет на подписание окончательного соглашения.



До этого глава МИД Ирана сообщил, что Вашингтон и Тегеран "как никогда близки" к подписанию меморандума. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что ранее опубликованные условия сделки не имеют ничего общего с реальностью.