Великобритания запретит импорт дизеля и керосина из российской нефти в следующем году

Великобритания вернет запрет на импорт керосина и дизеля из российской нефти в 2027 году. Соответствующую лицензию опубликовало Управление по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства.



19 мая ведомство заявило о бессрочном разрешении на импорт топлива, произведенного из российской нефти в третьих странах. В тексте документа указывалось, что министр внутренних дел Великобритании в любой момент может изменить лицензию, отозвать или приостановить её действие.



"Великобритания установила сроки введения полного запрета на дизельное топливо и авиационный керосин, произведенные из российской нефти... Срок действия временной лицензии истекает 1 января 2027 года" , — говорится в заявлении.