Трамп запутался в своих заявлениях об окончании войны с Ираном

Вашингтон и Тегеран могут подписать меморандум об урегулировании конфликта в ближайшие дни в цифровом формате. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. Он отметил, что сорвать заключение сделки активно пытается Израиль.

Полное снятие морской блокады в течение 30 дней, отмена антииранских санкций на продажу нефти и прекращение войны на всех фронтах включая Ливан. Но и это далеко не все требования Тегерана. Детали меморандума о взаимопонимании с США публикует персидское агентство Mehr. Всего 14 пунктов.

Американский телеканал CBS бежит впереди паровоза. Ссылаясь на свои источники, обещает подписание сделки уже в начале следующей недели. Церемония пройдёт якобы в Женеве и обе делегации уже находятся в Швейцарии. В Иране, правда, об этом ничего не слышали.

Как ни пытается Дональд Трамп выторговать для США совместное с Ираном управление Ормузского пролива, все переговоры заходят в тупик. Более того, Тегеран не давал Вашингтону никаких обещаний по поводу возвращения ситуации в Ормузе к довоенному состоянию. Все вопросы будущего пролива будет решать исключительно Иран в региональном формате - исключение сделают для Омана.

На этом фоне весьма странным кажется бахвальство американского президента. В интервью итальянскому каналу La7 Трамп объявляет о том, что США выиграли эту войну, так ещё и ни один союзник им в этом не помог.

С начала войны с Ираном президент США 39 раз подчеркнул, что это Иран очень настаивает на заключении сделки, а Вашингтон любезно готов пойти навстречу. Факты, впрочем, говорят об ином. В ожидании замер и мировой рынок. Впервые с середины апреля цена нефти марки Brent опустилась ниже 89 долларов за баррель.