Индонезию охватили массовые протесты из-за высоких цен на бензин

Несмотря на прогресс в ближневосточных переговорах и рыночные колебания нефти, цены на энергоресурсы в некоторых странах продолжают расти, что вызывает недовольство среди населения. Так, массовые протесты накануне прошли в Индонезии.

Сотни активистов выдвинулись маршем к центру Джакарты. Дошло до стычек с правоохранителями - некоторые участники пытались прорвать полицейские кордоны.

Люди возмущены решением властей повысить цены на бензин сразу на 30%. Протестующие требовали снизить тарифы и пересмотреть дорогостоящие государственные программы расходов. Акции прошли и в других крупных городах страны.