В Мурманской области спасают измождённого краснокнижного кита

В Мурманской области готовятся начать крупную спасательную операцию. Специалистам предстоит освободить из сетей краснокнижного горбатого кита. Измождённое животное заметили у острова Кильдин.

Ситуация серьёзная, у млекопитающего - множество ран, но эксперты считают, что смогут помочь. В акватории установили безопасную зону, все корабли обходят её стороной. На выручку коллегам из Арктического университета приехали сертифицированные спасатели с другого конца страны - из Сахалинской области.

Два года назад дальневосточники уже делали подобное - благополучно освободили кита Станислава, также застрявшего у мурманских берегов.