Страна с размахом отметила День России

Во всех уголках большой и многонациональной страны отметили День России. На Дальнем Востоке и в Калининграде прошли патриотические акции и массовые гуляния. В столице улицы, набережные и мосты украшены триколорами. Торжества прошли на трёхсот площадках. На Северном речном вокзале - праздничный флешмоб, на ВДНХ - танцы и песни народов России. Также гостей радуют участники столичного джазового фестиваля.

36 лет назад была принята Декларация о суверенитете. Эта дата стала точкой отсчёта современной истории России. Теперь каждый год 12 июня миллионы людей поздравляют друг друга с главным праздником страны.

В Москве на Поклонной горе - живой триколор. У монумента Победы выстроились юнармейцы, студенты-спасатели и активисты патриотических организаций, чтобы поднять государственный флаг. Среди почётных гостей те, кем страна может гордиться. После награждения в Кремле сюда прибыли Герои Труда и лауреаты государственных премий. Триколор взмыл над столицей под звуки музыки Глинки "Славься" в исполнении Военного образцового оркестра Почётного караула и гимна России. Участники почтили минутой молчания память тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей страны. И возложили цветы к Вечному огню.

Праздник охватил многие площади и улицы столицы. Волонтёры раздавали ленты-триколор и флажки. А ВДНХ объединила все российские регионы - здесь удивляли творчеством, интересными фактами, исконным мастерством и национальными костюмами. Тюменская область представила химическое шоу, напоминая о великом земляке из Тобольска - Дмитрии Ивановиче Менделееве. На нескольких сценах одновременно звучали песни и мелодии со всех уголков страны.

Все музеи подготовили тематические мероприятия, даже на "Робостанции" умные машины встречали гостей в национальных костюмах. Новым арт-объектом стал метровый лапоть, напечатанный на 3D-принтере. Роботы пели частушки и собирали матрешек. Главное, что здесь хотели показать - технологии не отменяют традиции, они их продолжают. С праздником москвичей в своём блоге поздравил мэр Сергей Собянин.

Праздник широко отмечают во всех 89 регионах - жители признаются в любви своей стране самыми разными способами. На Камчатке военнослужащие Тихоокеанского флота, участники СВО и их семьи развернули стометровый триколор. Народные гуляния, интерактивные шоу, концерты и патриотические акции. Жители читают стихи, водят хороводы, высаживают цветы во дворах и парках, собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО. Российский триколор - в окнах домов, на зданиях и автомобилях. Флажки на улицах, огромные полотна разворачивают на площадях - в Ростове-на-Дону и Белгороде, Казани и Самаре. Торжественно поднимают флаги России в Луганской Народной Республике и Запорожской области.

В Санкт-Петербурге участники праздничного шествия выстроились в бело-сине-красное сердце на Прибалтийской площади. В международном лагере "Артек" в Крыму День России вместе отметили более 3,5 тысячи талантливых ребят со всей страны и из 13 других государств. Тёплые слова о любви к Родине прозвучали с космической орбиты.

Праздник - в Русских домах по всему миру: в Германии и Бельгии, Китае и Японии, в Танзании и на Кубе. В Белоруссии - мастер-класс по росписи матрёшки и блюда российской кухни, в Ханое - русские песни на вьетнамском языке, а на Кипре - праздничный флешмоб.

Россия продолжает получать поздравления из самых разных уголков планеты. С праздником российский народ поздравил госсекретарь США Марко Рубио. В цвета российского триколора окрасилось самое высокое здание в мире - башня Бурдж-Халифа в Дубае.