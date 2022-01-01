Американские биолаборатории за рубежом существуют, и их деятельность грозит глобальной катастрофой. Слова, которые раньше назвали бы российской пропагандой, прозвучали из уст директора Нацразведки США. Тулси Габбард обнародовала промежуточные результаты расследования спецслужб и подтвердила то, о чём давно говорила Москва. Прежняя вашингтонская администрация финансировала десятки исследовательских центров, в том числе на Украине. Их работа незаконна, крайне опасна и непрозрачна.

Сибирская язва, Эбола, чума и даже несколько видов лихорадок. А сколько ещё в стенах лабораторий может храниться неизученных патогенов - затрудняется ответить даже глава национальной разведки США. Судя по опубликованным данным ведомства, вирусы могут быть в сотни раз опаснее уже существующих смертельных заболеваний. Тулси Габбард подчёркивает: украинские биолаборатории - не российская пропаганда как всё это время заявляла администрация Байдена, а настоящая реальность.

Что именно исследовали в этих лабораториях учёные - ещё предстоит выяснить. Нацразведка США не исключает, что там могли проводить исследования по усилению функций вирусов. В ходе таких экспериментов патогены получают новые свойства, в том числе более высокую заразность или устойчивость. При этом, судя по данным, исследованиями занимались практически без какого-либо контроля или надзора.

Тулси Габбард утверждает: лаборатории находились почти во всех крупных городах Украины. Фигурирует Львов, Винница, Харьков, Днепропетровск, Киев и Одесса - последняя на карте помечена как хранилище биологического оружия. Всё, о чём российское Минобороны и МИД открыто говорили с 2022 года, и призывали внимания мировой общественности пока в Вашингтоне изображали из себя дураков.

Спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев обратил внимание, что на ресурсах, контролируемых демократами, к примеру, на Википедии, информация до сих пор помечена как теория заговора. В опубликованном нацразведкой США документе отмечается: Вашингтон прекращает финансирование всех лабораторий, так как президент осознаёт насколько опасны подобные эксперименты. Показательно, но до сих пор ни единого комментария не пришло из Украины, как и из Европы. Там громче всех обвиняли Москву во лжи, а когда выяснилось, что все теории заговора - правда, почему-то не нашли слов.