В старинной московской церкви восстановят иконостас

Нижний иконостас в старинной церкви Петра и Павла на Новой Басманной улице будет восстановлен, сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин. Храм построили в первой четверти XVIII века по указу Петра Первого под руководством архитектора Ивана Зарудного.

По легенде, император лично принимал участие в составлении чертежей. Облик церкви дополняет богато украшенная лепниной колокольня. В 1992 году здание вернули Русской Православной Церкви, и сегодня это объект культурного наследия федерального значения. Работы по воссозданию фасадов и интерьеров памятника архитектуры начали 5 лет назад.