В Крыму поставили задачу обеспечить миндалём всю Россию

В Крыму запустили крупный проект, который позволит полностью обеспечить отечественный спрос на миндаль. Благодаря цеху по переработке орехов фермеры выходят на новые рынки и увеличивают площади садов с этой культурой. Опыт полуострова планируют распространить и в других южных регионах.

Удаление зелёной кожуры и растительных остатков, колка, извлечение ядра, фасовка. За час – две тонны. Крымские фермерские хозяйства объединились, закупили линию по очистке миндаля и фундука и перешли на полный цикл производства орехов – от выращивания, до переработки.

После дробилки в ход идёт серия мощных пылесосов. Они очищают ядра даже от самой мелкой фракции скорлупы. На выходе получается чистый продукт - 98% орехов. Оставшуюся скорлупку убирают уже вручную.

Использование общего цеха переработки – мировая практика, которая помогает развиваться небольшим фермерским хозяйствам. Если раньше крымские аграрии продавали в основном неочищенный миндаль, чаще всего на полуострове, то теперь получили возможность выйти на большой рынок.

Сейчас на полуострове порядка сотни хозяйств, где выращивают орехи. И каждый сможет сдать свой урожай на переработку. В Крыму по сути реализуют пилотный проект. Через несколько лет подобные кооперативы планируют создать в Краснодарском крае, где специализируются на грецком орехе, и в Дагестане для фундука.

Ореховодство – одно из самых перспективных направлений сельского хозяйства в Крыму. Деревья неприхотливые и растут на почвах, которые не подходят злакам и фруктовым садам. Спрос большой – в России ежегодно потребляют порядка 15 тысяч тонн очищенного миндаля. А выращивают в основном в Крыму в лучшем случае 2,5 тонны и это в скорлупе. Но благодаря региональной и федеральной поддержке, площадь ореховых садов постоянно увеличивается. Фермеры уверены, такими темпами уже через четверть века они смогут полностью обеспечить отечественных кондитеров российским миндалем.