Москвичей предупредили о ливнях с грозой градом

Последствия мощных ливней устраняют сразу в нескольких регионах России. На Кубани стихия не отступает уже третий день. В Краснодаре сильные подтопления. По некоторым улицам под силу проехать только спецтехнике. Машины почти полностью ушли под воду. Но жители не отчаиваются и добираются до своих автомобилей вплавь - на надувных матрасах.

Похожая картина и в Хабаровске. На дорогах бурные потоки воды. Крупный град разбил окна в домах, шквалистый ветер повалил деревья. Непогоду ожидают и в Москве. По прогнозам сегодня на смену жаре придёт ливень с грозой и градом. МЧС призывает жителей соблюдать осторожность и не укрываться под деревьями.