Нанесены удары по объектам транспортной инфраструктуры ВСУ

Российская авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по местам хранения беспилотников, энергетическим и транспортным объектам на Украине. Об этом сообщает Минобороны.

В ежедневной сводке о ходе спецоперации говорится, что силы ПВО уничтожили 15 управляемых авиабомб и 540 беспилотников противника.

В населённом пункте Константиновка в ДНР продолжается зачистка: штурмовые группы успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают освобождение Первомайского района.