Собянин рассказал о знаковых проектах Института Генплана Москвы

Москва непрерывно развивается и при этом сохраняет неповторимый исторический облик, в том чилсе благодаря работе Института Генплана. С 75-летним юбилеем его сотрудников поздравил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Эксперты института спроектировали главные транспортные мегапроекты столицы: БКЛ, Северо-Западную хорду, Третье кольцо, проспект Багратиона и Южную рокаду. Они работают над проектами продления действующих линий метро и строительства новых.

Одна из последних работ Института Генплана - проект планировки территории в границах Калужского шоссе, магистрали Солнцево-Бутово- Варшавское шоссе, улиц Карасева и Столбовские Дачи.