На западе Москвы строят храм в честь Игнатия Богоносца

В Москве сегодня прошло совещание по возведению православных церквей на западе столицы. В заседании принял участие советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

На мероприятии собрались представители РПЦ, руководство округа, архитекторы и настоятели приходов. Говорили о строительстве храма в честь Трёх святителей в Раменках, а также в честь священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице. В частности, обсудили вопросы обеспечения необходимыми ресурсами для своевременного завершения различных этапов работ.