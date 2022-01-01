Путин: Российские войска уверенно идут вперёд

Вооружённые силы России продвигаются по всем направлениям СВО, противник не может сдержать этот натиск и переходит к террористическим методам. Об этом заявил Владимир Путин на совещании о развитии воссоединенных субъектов России, сообщает ТАСС.

Президент сказал, что наши военные удерживают стратегическое преимущество и уверенно идут вперёд. Никакие удары ВСУ по России не помогут противнику, отметил глава государства.

На совещании Путин констатировал, что регионы Донбасса и Новороссии должны к 2030 году достигнуть общероссийского уровня по основным показателям качества жизни людей. "Нужно не только воссоздать то, что было разрушено в Донбассе и Новороссии, но и заложить новую основу для развития", - отметил президент. Он выразил искреннюю признательность каждому, кто задействован в этой большой работе.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.